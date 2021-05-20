В Роспотребнадзоре сообщили о новом возбудителе коклюша

Новая бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii и способна вызвать те же проявления болезни (но в более легкой форме), что и ранее известная Bordetella pertussis.

В России появился новый возбудитель заболевания, по всем симптомам схожего с коклюшем. Об этом сообщили специалисты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, пишут « Известия ».

Новая бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii и способна вызвать те же проявления болезни (но в более легкой форме), что и ранее известная Bordetella pertussis.

Отмечается, что патогены родственные, но не происходят от друг друга, а имеют общие корни.

Специалисты уже разработали ПЦР-текст, способный выявлять ДНК известных патогенов болезни и нового Bordetella holmesii. С помощью системы уже обследовали 290 человек с подозрением на коклюш. Новый патоген выявили в 2,3% всех случаев заболевания. Инфекцию, вызванная двумя патогенами, зарегистрировали у 0,8% пациентов. В сообщении подчеркнули, что новый вид бактерии ранее привлекал внимание ученых, но в России ранее не обнаруживали бактерию. Исследование впервые доказывает, что в некоторых случаях заболевания, похожего на коклюш, на территории России виноват другой возбудитель.