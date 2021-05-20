Из-за сломавшегося троллейбуса рязанцы не могут уехать с Московского

Утром в четверг, 20 мая, В Московском районе Рязани образовалась пробка из-за сломавшегося троллейбуса.

Из-за сломавшегося троллейбуса рязанцы не могут уехать с Московского.

Утром в четверг, 20 мая, в Московском районе Рязани образовалась пробка из-за сломавшегося троллейбуса. Он остановился на пересечении улиц Народный бульвар и Великанова и перекрыл полосу движения.

Жители района не могут уехать на общественном транспорте, так как он переполнен.