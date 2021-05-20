В Рязани задержали «гастролера», укравшего 13 тысяч из машины

Около озера Старица в поселке Солотча из машины 59-летнего рязанца украли 13 тысяч рублей. Злоумышленник разблокировал сигнализацию и забрал сумку с документами и деньгами из салона.

В Солотче задержали 45-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в краже 13 тысяч рублей из автомобиля 59-летнего рязанца. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее полиции стало известно, что 45-летний житель Нижнего Новгорода, неоднократно судимый за кражи и грабежи, планирует приехать в Рязань. Правоохранителям стало известно, что у мужчины есть специальное устройство, перехватывающее код сигнализации автомобиля. С помощью него можно открыть салон машины.

Позже стало известно, что около озера Старица в поселке Солотча из машины 59-летнего рязанца украли 13 тысяч рублей. Злоумышленник разблокировал сигнализацию и забрал сумку с документами и деньгами из салона.

Недалеко от места происшествия полиция задержала 45-летнего мужчину. Он узнал у прохожих, что в Солотче есть популярный родник, водой из которого часто пользуются люди.

У подножия Лысой горы он заметил машины, которые оставляют там приезжие. «Гастролер» дождался, пока там припаркуется автомобиль, а водитель пойдет за водой. Злоумышленник перехватил код сигнализации машины Niva Chevrolet, разблокировал салон и забрал сумку с 13 тысячами рублей. После этого он попытался скрыться, но его задержала полиция.

У задержанного изъяли похищенное.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемого задержали.