Форум по поддержке самозанятости и развитию семейного бизнеса стартовал в Рязани

В ней приняли участие порядка 150 представителей бизнес-сообщества. Губернатор Николай Любимов рассказал о возможностях, которые открывает Форум «#PROБИЗНЕС2021» и отметил важность таких мероприятий.

В Рязани стартовал Форум по поддержке института самозанятости и развитию семейного бизнеса «#PROБИЗНЕС2021». Пленарная сессия прошла в конференц-зале «АМАКС Конгресс-отеля» в четверг, 20 мая.

В ней приняли участие порядка 150 представителей бизнес-сообщества. Губернатор Николай Любимов рассказал о возможностях, которые открывает Форум «#PROБИЗНЕС2021» и отметил важность таких мероприятий.

«Сюда пришли люди, которые могут рассказать свои истории успеха, познакомиться с другими такими же людьми. Эта информация дойдет до широкого круга рязанцев, жителей других регионов и позволит кому-то поверить в свои силы и чем-то подобным заняться, кому-то завязать новые связи и расширить или улучшить свой бизнес. В интернете, конечно, огромное количество информации, но такой серьезно структурированной и личностно-ориентированной не так много. Личное общение, которого мы были лишены в прошлом году, намного эффективнее работает», — поделился мыслями Любимов.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова также высказалась о необходимости создания подобных коммуникативных площадок для предпринимателей. Дыбова подчеркнула, что правительство Рязанской области всегда поддерживало развитие семейного предпринимательства, поэтому «#PROБИЗНЕС2021» было решено провести здесь.

«92% предпринимателей — это микробизнес. У них слишком большая нагрузка, банально нет времени узнать, что происходит во внешнем мире. Форум — это возможность уйти от суеты, послушать, как у других и зарядиться энергией положительных историй», — сказала представитель Торгово-промышленной палаты. Губернатор области подробно рассказал о мерах поддержки бизнеса в период пандемии.

«Это разного рода меры — от административных до налоговых и финансовых. В первую очередь, мы, конечно, старались снизить налоговую нагрузку, это налоговые каникулы для людей, которые не смогли в пандемию работать по понятным причинам. Вторая группа — это финансовые меры. И на федеральном, и на нашем региональном уровне выдавались беспроцентные кредиты, субсидии, чтобы людям можно было платить зарплату в самое трудное время, когда работы не было, чтобы не увольняли людей и сохраняли трудовые коллективы. Третья — это займы под очень низкие ставки на поддержание и развитие бизнеса, в том числе и на пополнение оборотных средств. Это основное, что позволило многим удержаться на плаву», — подчеркнул Любимов.

Во время пленарной сессии наградили победителей трех конкурсов: «Лучший семейный бизнес», «Лучший предприниматель» и «Лучший самозанятый».