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Видео: в Алтайском крае произошло смертельное ДТП со скорой
Мужчина 1984 года рождения на автомобиле Toyota Hilux, ехавший со стороны Новосибирска к Барнаулу, врезался с машиной скорой помощию За рулем был мужчина 1974 года рождения. От удара скорую отбросило в правый кювет, автомобиль опрокинулся.

В Алтайском крае столкнулись легковушка и скорая. Погиб один человек и еще трое пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 20 мая, около 4:55 на 200 км дороги Р-256 «Чуйский тракт».

Мужчина 1984 года рождения на автомобиле Toyota Hilux, ехавший со стороны Новосибирска к Барнаулу, врезался с машиной скорой помощи. За рулем был мужчина 1974 года рождения. От удара скорую отбросило в правый кювет, автомобиль опрокинулся.

На месте погиб 32-летний фельдшер скорой, водителя и медсестру госпитализировали.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Фото и видео из группы «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте»