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Во дворе рязанской школы подрались подростки
Во дворе рязанской школы подрались подростки. Охранница школы выгнала детей с территории.

Во дворе школы №25 в Рязани подрались подростки. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Драка произошла между учениками пятого класса.

«Один сидит на другом и кулаком бьет по голове, а кучка одноклассников смотрит», — отметил очевидец.

По его словам, охранница школы выгнала детей с территории.

«Возмущена действиями сотрудников школы. Почему их не завели, почему с ними не поговорили, почему не привлекли психолога к работе? А потом мы все удивляемся, что молодые ребята идут взрывать и расстреливать школу», — возмутился автор сообщения.

Официальной информации о произошедшем нет.