Во дворе рязанской школы подрались подростки
Во дворе рязанской школы подрались подростки. Охранница школы выгнала детей с территории.
Во дворе школы №25 в Рязани подрались подростки. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Драка произошла между учениками пятого класса.
«Один сидит на другом и кулаком бьет по голове, а кучка одноклассников смотрит», — отметил очевидец.
По его словам, охранница школы выгнала детей с территории.
«Возмущена действиями сотрудников школы. Почему их не завели, почему с ними не поговорили, почему не привлекли психолога к работе? А потом мы все удивляемся, что молодые ребята идут взрывать и расстреливать школу», — возмутился автор сообщения.
Официальной информации о произошедшем нет.