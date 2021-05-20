Во дворе рязанской школы подрались подростки

Во дворе рязанской школы подрались подростки. Охранница школы выгнала детей с территории.

Во дворе школы №25 в Рязани подрались подростки. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Драка произошла между учениками пятого класса.

«Один сидит на другом и кулаком бьет по голове, а кучка одноклассников смотрит», — отметил очевидец.

По его словам, охранница школы выгнала детей с территории.

«Возмущена действиями сотрудников школы. Почему их не завели, почему с ними не поговорили, почему не привлекли психолога к работе? А потом мы все удивляемся, что молодые ребята идут взрывать и расстреливать школу», — возмутился автор сообщения.

Официальной информации о произошедшем нет.