В России могут ухудшиться дороги из-за нового закона

Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключили норму о том, что при подготовке проектной документации для дорог, развязок и других объектов капстроительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения.

В России могут в будущем ухудшиться дороги, поскольку их будут строить без учета требований ГИБДД. Такое мнение эксперты выразили после недавнего решения Госдумы, пишет « Коммерсантъ ».

Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключили норму о том, что при подготовке проектной документации для дорог, развязок и других объектов капстроительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения.

Член президиума общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин заявил, что норма может привести к ухудшению безопасности дорожного движения.

Эксперты считают, что на дорогах могут появиться пробки, с которыми ничего нельзя поделать.

Кроме того, Литвин отметил, что проект может обернуться еще большими тратами, а затем придется исправлять допущенные ошибки.