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В России могут ухудшиться дороги из-за нового закона
Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключили норму о том, что при подготовке проектной документации для дорог, развязок и других объектов капстроительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения.

В России могут в будущем ухудшиться дороги, поскольку их будут строить без учета требований ГИБДД. Такое мнение эксперты выразили после недавнего решения Госдумы, пишет «Коммерсантъ».

Госдума приняла поправки, согласно которым из закона «Об организации дорожного движения» исключили норму о том, что при подготовке проектной документации для дорог, развязок и других объектов капстроительства больше не нужно разрабатывать проекты организации дорожного движения.

Член президиума общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин заявил, что норма может привести к ухудшению безопасности дорожного движения.

Эксперты считают, что на дорогах могут появиться пробки, с которыми ничего нельзя поделать.

Кроме того, Литвин отметил, что проект может обернуться еще большими тратами, а затем придется исправлять допущенные ошибки.