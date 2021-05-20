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Депутаты облдумы утвердили изменения в закон о патентной системе налогообложения
Согласно поправкам, предлагается при расчете стоимости патента применять не площадь объектов стационарной розничной сети и общественного питания, а их части — торгового зала или зала обслуживания посетителей. В случае если площадь вышеуказанного объекта превышает площадь торгового зала, то стоимость патента для налогоплательщика уменьшится.

На заседании областной думы в четверг, 20 мая, депутаты утвердили изменения в закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области», которые конкретизируют его положения в части определения порядка расчета патента в отношении объектов стационарной торговой сети и организаций общественного питания. Корректировки внесли в рамках исполнения поручения губернатора и направлены на создание равных условий налогообложения для предпринимателей, занимающихся торговлей как в собственных магазинах, так и на арендованных площадях.

Согласно поправкам, предлагается при расчете стоимости патента применять не площадь объектов стационарной розничной сети и общественного питания, а их части — торгового зала или зала обслуживания посетителей. В случае если площадь вышеуказанного объекта превышает площадь торгового зала, то стоимость патента для налогоплательщика уменьшится.

В ходе рассмотрения вопроса отмечалось, что в текущем году ожидается высокий темп поступлений в консолидированный бюджет региона по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения. Это обусловлено значительным увеличением количества предпринимателей, использующих данную систему налогообложения (по состоянию на 1 мая 2021 года наблюдается рост в 4,8 раза по сравнению с 2020 годом). В связи с этим снижения общей суммы поступлений в бюджет не произойдет.