Сасовца отправят в колонию за долги по алиментам

Долг мужчины по алиментам на дочь 2008 года рождения составил 690 тысяч рублей. 38-летний должник обязан выплачивать на ребенка четверть своих доходов.

Жителя Сасовского района отправят в колонии за долги по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Долг мужчины по алиментам на дочь 2008 года рождения составил 690 тысяч рублей. 38-летний должник обязан выплачивать на ребенка четверть своих доходов.

Его неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и по части 1 статьи 157 УК РФ. Очередное дело с утвержденным обвинительным актом направили в Сасовский районный суд.

Суд приговорил мужчину к девяти месяцам в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.