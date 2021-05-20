А что в кино? «Форсаж 9», «Спирит Непокорный» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. Главной премьерой нынешней недели можно назвать боевик «Форсаж 9», продолжающий серию знаменитых фильмов. Доминик Торетто вынужден прервать семейную идиллию, чтобы противостоять кибертеррористу, лелеющему планы по захвату мира. Мексиканская драма «Новый порядок» завоевала приз большого жюри Венецианского кинофестиваля. Мультфильм «Спирит Непокорный» является прямым продолжением мультсериала «Спирит: Дух свободы». Также прямым продолжением знаменитого японского мультсериала является и новый аниме-фильм «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный».
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