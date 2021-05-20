85 тысяч рязанцев зарегистрировались для голосования за кандидатов праймериз

Более 85 тысяч рязанцев зарегистрировались для голосования за кандидатов праймериз, который проводит партия «Единая Россия». Об этом стало известно в четверг, 20 мая, во время встречи губернатора Николая Любимова с членами регионального оргкомитета и участниками предварительных выборов.

Более 85 тысяч рязанцев зарегистрировались для голосования за кандидатов праймериз, который проводит партия «Единая Россия». Об этом стало известно в четверг, 20 мая, во время встречи губернатора Николая Любимова с членами регионального оргкомитета и участниками предварительных выборов.

Выдвижение кандидатов предварительного голосования завершилось 14 мая. По словам председателя регионального оргкомитета по проведению праймериз Сергея Филимонова, были зарегистрированы 40 кандидатов, из которых беспартийных — более 27%, молодых людей до 35 лет — более 32%. Средний возраст кандидатов — 40 лет.

«Участниками предварительного голосования стали не только члены „Единой России“, но и все, кто желал принять в этом участие, все, кто хотел проявить себя сначала в предварительном голосовании, а потом, возможно, если люди поддержат, то и в работе в высшем законодательном органе Российской Федерации», — рассказал губернатор области.

Сейчас на портале госуслуг проходит регистрация избирателей, она продлится до 28 мая. Принять участие в голосовании смогут все жители области, а не только члены «Единой России». Сами предварительные выборы состоятся в период с 24 по 30 мая. Они впервые пройдут в электронной форме на портале госуслуг, что обеспечит легитимность и безопасность процедуры. Итоги праймериз подведут 1 июня, тогда определится, кто из кандидатов получит наибольшую поддержку населения и представит Рязанскую область на выборах в Госдуму России.

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов отметил важность процедуры предварительного голосования. «Праймериз — это проба сил, причем, как десантник скажу, в самой сложной обстановке, обстановке, приближенной к боевой. Праймериз можно рассматривать в том числе и как экспертную площадку. На ней можно собирать те данные, которые лягут потом в программу кандидата в депутаты, программу партии. И на этой площадке мы будем понимать, где мы поработали эффективно и достигли успеха, а где работали не так эффективно, и существуют какие-то проблемы. Очень важно, чтобы в программе в обязательном порядке были учтены наказы и замечания жителей Рязанской области. Так было в предыдущие годы, так должно стать и в ходе этой предвыборной кампании», — подчеркнул Красов.