Врачи назвали неожиданную причину появления лишнего веса

Врач-диетолог назвала возможную причину набора лишнего веса. Ольга Шмелева в беседе с телеканалом «Звезда» пояснила, что к избыточной массе тела может привести неограниченное употребление ягод.

Врач-диетолог назвала возможную причину набора лишнего веса. Ольга Шмелева в беседе с телеканалом « Звезда » пояснила, что к избыточной массе тела может привести неограниченное употребление ягод.

«Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность», — сказала Шмелева.

Диетолог подчеркнула, что ягоды — источник витаминов и минералов, поэтому людям с нормальным весом можно есть их без ограничений.

Шмелева напомнила, что при малой физической активности и нездоровом питании к избыточному весу могут привести любые продукты. Она добавила, что во всем нужно знать меру.