Врачи назвали неожиданную причину появления лишнего веса
Врач-диетолог назвала возможную причину набора лишнего веса. Ольга Шмелева в беседе с телеканалом «Звезда» пояснила, что к избыточной массе тела может привести неограниченное употребление ягод.
Врач-диетолог назвала возможную причину набора лишнего веса. Ольга Шмелева в беседе с телеканалом «
«Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность», — сказала Шмелева.
Диетолог подчеркнула, что ягоды — источник витаминов и минералов, поэтому людям с нормальным весом можно есть их без ограничений.
Шмелева напомнила, что при малой физической активности и нездоровом питании к избыточному весу могут привести любые продукты. Она добавила, что во всем нужно знать меру.