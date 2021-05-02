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Врачи назвали неожиданную причину появления лишнего веса
Врач-диетолог назвала возможную причину набора лишнего веса. Ольга Шмелева в беседе с телеканалом «Звезда» пояснила, что к избыточной массе тела может привести неограниченное употребление ягод.

Врач-диетолог назвала возможную причину набора лишнего веса. Ольга Шмелева в беседе с телеканалом «Звезда» пояснила, что к избыточной массе тела может привести неограниченное употребление ягод.

«Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность», — сказала Шмелева.

Диетолог подчеркнула, что ягоды — источник витаминов и минералов, поэтому людям с нормальным весом можно есть их без ограничений.

Шмелева напомнила, что при малой физической активности и нездоровом питании к избыточному весу могут привести любые продукты. Она добавила, что во всем нужно знать меру.