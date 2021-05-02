Ведущую «Ревизорро» отстранили от эфира после нападения на девушку с ножом

Ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» Ксения Милас отстранена от эфира после информация о том, что она нанесла ножевые ранения 27-летней девушке. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала в воскресенье, 2 мая.

Ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» Ксения Милас отстранена от эфира после информация о том, что она нанесла ножевые ранения 27-летней девушке. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала в воскресенье, 2 мая.

Марине Ефименко, с которой Милас оказалась в квартире на вечеринке, получила травмы. Телеканал отстранил ведущую от работы на время разбирательств.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект „Ревизорро“ приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке», — прокомментировал инцидент гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия.

Накануне стало известно о конфликте Милас с девушкой, в ходе которого, предположительно, телеведущая порезала оппонентку. Полиция ведет проверку.