В Совфеде рассказали, кому положено получать две пенсии

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова назвала категории граждан с правом получения сразу двух пенсий. Также сенатор отметила, что с 1 августа должны повысить пенсии работающим пенсионерам.

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова назвала категории граждан с правом получения сразу двух пенсий. Об этом она рассказала « Парламентской газете ».

По словам Бибиковой, такое право есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Это два вида выплат: по старости и по инвалидности.

В некоторых случаях военную пенсию и выплаты по старости могут получать и бывшие сотрудники силовых структур, добавила сенатор. Речь идет о тех, кто заработал пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а потом выработал стаж и нужное количество пенсионных баллов. Но в этом случае, по словам сенатора, назначается только страховая часть пенсии.

Замглавы комитета отметила, что с 1 августа должны повысить пенсии работающим пенсионерам — это не индексация, а перерасчет. На повышение могут рассчитывать пенсионеры, которые работали в предшествующем году — любой отрезок времени. Важно, чтобы за этот период за них были уплачены страховые взносы в ПФР.