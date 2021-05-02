В Рязанской области еще двое жителей скончались от COVID-19

По данным федерального оперштаба на утро 2 мая, еще двое жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Всего в регионе скончались 457 человек.

По данным федерального оперштаба на утро 2 мая, еще двое жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Всего в регионе скончались 457 человек.

За сутки прирост заболевших составил 46 человек, всего за пандемию заразились 27 900 жителей области. Выздоровели еще 35 рязанцев, всего вылечился 26 351 человек.

За неделю, с 26 апреля по 2 мая, в регионе прирост заболевших составил 286 человек, вылечились 275 и скончались 18 зараженных.