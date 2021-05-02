\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
13°
Пнд, 03
17°
Втр, 04
ЦБ USD 74.85 0.47 01/05
ЦБ EUR 90.59 0.44 01/05
Нал. USD 74.60 / 77.00 15:16
Нал. EUR 90.10 / 90.98 17:04
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
Вчера 10:06
4 124
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 2021 15:43
3 136
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
9 336
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
4 471
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области еще двое жителей скончались от COVID-19
По данным федерального оперштаба на утро 2 мая, еще двое жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Всего в регионе скончались 457 человек.

По данным федерального оперштаба на утро 2 мая, еще двое жителей Рязанской области умерли от коронавируса. Всего в регионе скончались 457 человек.

За сутки прирост заболевших составил 46 человек, всего за пандемию заразились 27 900 жителей области. Выздоровели еще 35 рязанцев, всего вылечился 26 351 человек.

За неделю, с 26 апреля по 2 мая, в регионе прирост заболевших составил 286 человек, вылечились 275 и скончались 18 зараженных.