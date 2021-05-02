В Пронском районе столкнулись три легковушки

В Пронском районе столкнулись три машины. Массовое ДТП произошло около 12:30 в субботу, 1 мая, на 55 километре автодороги Рязань — Скопин.

В Пронском районе столкнулись три машины. Массовое ДТП произошло около 12:30 в субботу, 1 мая, на 55 километре автодороги Рязань — Скопин, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Недалеко от села Елшина 24-летний водитель «Лады Приоры» въехал в попутный Volkswagen Golf, которым управляла девушка. Обе машины ехали в сторону Рязани.

От удара «Приора» вылетела на встречку и столкнулась с «Ладой Гранта». Последняя легковушка вылетела на обочину и опрокинулась на бок.

«Мы ехали всей семьей. В салоне также находилась жена с двухлетней дочкой, а четырехлетний сынишка сидел в кресле на переднем месте. Все были пристегнуты. Слава богу, никто из моих не пострадал, но очень испугались. Сынишка порезал палец осколком стекла. Наверное, это теперь наш второй день рождения. А вот наша машина, думаю, восстановлению не подлежит», — рассказал водитель «Лады Гранта».

В Volkswagen в кресле находился грудной ребенок. Он не пострадал.