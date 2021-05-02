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В Подмосковье возбудили дело после пожара в легковушке с двумя детьми
В подмосковном Ступино отец оставил двух сыновей в машине, автомобиль загорелся, один ребенок пострадал. Следователи возбудили уголовное дело.

В подмосковном Ступино отец оставил двух сыновей в машине, автомобиль загорелся, один ребенок пострадал. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУСК России по региону.

Дело возбуждено по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью трехлетнему мальчику и оставлении его в опасности.

По данным следователей, в субботу, 1 мая, мужчина ушел в магазин, его трехлетний и четырехлетний сыновья остались одни в автомобиле. Во время отсутствия отца произошло возгорание, одного мальчика госпитализировали с ожогами, второй ребенок не пострадал.

Следователь опросил мужчину, свидетелей и очевидцев произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая экспертиза.