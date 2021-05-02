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В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток
В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима до 10 мая. В праздничные дни более 1,2 тысячи контролеров проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров.

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима до 10 мая. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на ГКУ «Организатор перевозок».

В сообщении говорится, что в праздники более 1,2 тысячи контролеров проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, что на 140% больше, чем в обычный выходной.

Рейды проводятся на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах, в наземном и железнодорожном транспорте столицы.

Говорится также, что люди часто снимают средства защиты после прохождения контроля у турникетов. Однако сдерживать рост заболеваемости удастся, если использовать маски и перчатки во время всей поездки.

В управлении отметили, что средства защиты продают на всех станциях метро и МЦК, а также в пригородных кассах на железной дороге, в вендинговых аппаратах на автовокзалах.