В Клепиковском районе при пожаре пострадали женщина и ребенок
В деревне Чуфилово Клепиковского района в субботу, 1 мая, сгорел деревянный дом. Пострадали женщина и ребенок.
В деревне Чуфилово Клепиковского района в субботу, 1 мая, сгорел деревянный дом. Пострадали женщина и ребенок, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 21:19. Загорелся деревянный дом размером 5 на 9 м. Огонь уничтожил здание. Площадь пожара составила 45 кв. м.
Пострадали женщина 1965-го и девочка 2014 года рождения. Они госпитализированы.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, работали 7 человек.