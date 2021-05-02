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В Центральной России прогнозируют аномальные ливни
Жителей регионов Центральной России ждут аномальные дожди с грозами. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жителей регионов Центральной России ждут аномальные дожди с грозами. Об этом рассказал РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями», — рассказал синоптик.

Сильные осадки выпадут и в самой столице. По словам Тишковца, там дожди начнутся уже после полуночи 3 мая: на каждый квадратный метр московских улиц выльется «два ведра воды».

Напомним, в Рязанской области в понедельник, 3 мая, прогнозируют местами грозы с градом.