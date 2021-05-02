Ученые обнаружили связь между группой крови и опасными болезнями

Шведские ученые опубликовали в научном журнале eLife результаты исследования, которое выявило корреляции между предрасположенностью к некоторым опасным заболеваниям и группой крови.

Шведские ученые опубликовали в научном журнале eLife результаты исследования, которое выявило корреляции между предрасположенностью к некоторым опасным заболеваниям и группой крови, сообщает РИА Новости.

Исследователи изучили медицинские карты 5 миллионов больных, чтобы выявить взаимосвязь. Они обнаружили 49 заболеваний, которые чаще случаются у людей с определенной группой крови.

Ученые выяснили, что люди со второй группой крови чаще страдают от тромбозов, с первой — от нарушений свертываемости. Отмечается также, что женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором чаще страдают гипертонией во время беременности. Люди с третьей группой крови менее подвержены риску появления камней в почках.

По словам авторов публикации, сейчас им необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты.