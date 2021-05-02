Российские аналитики рассказали, как повысятся цены в мае

Аналитики спрогнозировали, как вырастут цены в текущем месяце. Согласно консенсус-прогнозу годовая инфляция в России по итогам мая будет 5,7%.

Аналитики спрогнозировали, как вырастут цены в текущем месяце. Согласно консенсус-прогнозу годовая инфляция в России по итогам мая будет 5,7%, сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, инфляция ускорилась в июне 2020-го после отмены большинства коронавирусных ограничений. Кроме того, на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты к концу марта 2021 года она повысилась до 5,8%.

По итогам года Банк России ждет темпы роста цен 4,7-5,2%, а в середине 2022 года — возвращения инфляции к целевому значению около 4%. В мае инфляция вызвана ростом цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, перебоями в поставках. По мнению аналитиков, на это влияют и снятие ковидных ограничений в России, и восстанавливающийся спрос жителей.

Как считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, в условиях активного восстановления конечного потребления и бума кредитования поводов для замедления роста индекса потребительских цен не наблюдается. Некоторые аналитики видят инфляционные риски также в длинных майских каникулах.

«В связи с ожидаемым ростом потребительского спроса внутри страны из-за нерабочих дней на фоне закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией инфляция в мае может остаться на уровне апреля и составить в годовом выражении уже около 6%. Таким образом, снижение инфляции откладывается на летние месяцы, когда цены традиционно стабилизируются по сезонным причинам», — пояснил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

При этом в мае будут действовать и сдерживающие инфляцию факторы: правительственные меры ограничения роста цен на ряд социально значимых товаров, постепенное ужесточение монетарной политики Банком России, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Как считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, май и лето будут спокойными с точки зрения инфляции, а новый ее всплеск случится осенью, на фоне роста цен на товарных рынках и роста инфляции в США.