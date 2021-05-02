Появилось видео с тренировки Трусовой после возвращения к Тутберидзе
«Первый канал» опубликовал видео с тренировки фигуристки Александры Трусовой в «Хрустальном» после возвращения в «Самбо-70». Накануне стало известно, что Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко.
«Первый канал» опубликовал видео с тренировки фигуристки Александры Трусовой в «Хрустальном» после возвращения в «Самбо-70».
Под руководством тренера Этери Тутберидзе Трусова дважды была чемпионкой мира среди юниоров, на взрослых соревнованиях выигрывала бронзу финала Гран-при, чемпионатов России и Европы.
Напомним, накануне, 1 мая, стало известно, что уроженка Рязани Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко и вернулась к своему бывшему наставнику Этери Тутберидзе.