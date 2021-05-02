\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
13°
Пнд, 03
17°
Втр, 04
ЦБ USD 74.85 0.47 01/05
ЦБ EUR 90.59 0.44 01/05
Нал. USD 74.60 / 77.00 15:16
Нал. EUR 90.10 / 90.98 17:04
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
Вчера 10:06
4 122
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 2021 15:43
3 136
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
9 335
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
4 471
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Осужденный за смертельное ДТП Ефремов рассказал о досуге в колонии
Осужденный за смертельное ДТП Ефремов рассказал о досуге в колонии. Ефремов отметил, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него имеются старые проблемы со здоровьем.

Актер Михаил Ефремов, осужденный за аварию, в которой погиб житель Рязани, рассказал в интервью «СтарХит» о своей жизни в колонии.

Ефремов отметил, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него имеются старые проблемы со здоровьем.

«Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца», — рассказал артист.

Заключенный пояснил, что не занимается творчеством, но некоторые виды развлечений ему приносят удовольствие.

По его словам, он посещает мероприятия в колонии в качестве зрителя или болельщика. Там проводятся, среди прочего, футбольные матчи.

«Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», — добавил Ефремов.

Осужденный также рассказал, что в свободное время много читает.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с восьми до семи с половиной лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.