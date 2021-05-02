Осужденный за смертельное ДТП Ефремов рассказал о досуге в колонии

Осужденный за смертельное ДТП Ефремов рассказал о досуге в колонии. Ефремов отметил, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него имеются старые проблемы со здоровьем.

Актер Михаил Ефремов, осужденный за аварию, в которой погиб житель Рязани, рассказал в интервью « СтарХит » о своей жизни в колонии.

Ефремов отметил, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него имеются старые проблемы со здоровьем.

«Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца», — рассказал артист.

Заключенный пояснил, что не занимается творчеством, но некоторые виды развлечений ему приносят удовольствие.

По его словам, он посещает мероприятия в колонии в качестве зрителя или болельщика. Там проводятся, среди прочего, футбольные матчи.

«Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы», — добавил Ефремов.

Осужденный также рассказал, что в свободное время много читает.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с восьми до семи с половиной лет. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.