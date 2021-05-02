На трассе Рязань — Ряжска пять машин пробили колеса в одной и той же яме
На трассе Рязань — Ряжск пять автомобилей повредили колеса в одной и то же выбоине. Об этом сообщается в соцсетях в субботу, 2 мая.
На трассе Рязань — Ряжск как минимум пять автомобилей повредили колеса в одной и то же выбоине. Об этом сообщается в соцсетях в субботу, 2 мая.
«Предупреждаем всех, на трассе в сторону Ряжска, Кораблина яма (видимо, сняли асфальт и до конца не доделали), уже пять машин прокололи колеса», — написал автор поста.