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МВД запустит сервис, распознающий звонки мошенников
МВД запустит сервис, распознающий звонки мошенников. Сервис «Антимошенник» МВД России планирует запустить до конца этого года.

Сервис «Антимошенник» МВД России планирует запустить до конца этого года. Он позволит пользователям приложения понимать, что им звонят злоумышленники, сообщает ТАСС.

Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года. Изначально на сервис выделяли около 63 млн рублей.

Модуль «Антимошенник» будет оповещать пользователя, что ему звонят или пишут с номера, с которого уже совершались противоправные действия. Звонок можно будет заблокировать. В приложении также появится «Белый список», игнорирующий блокировку. В него человек сможет сам добавить необходимые номера.

Сейчас приложение МВД России, в которое будет внедрен сервис «Антимошенник», доступно для скачивания в AppStore и Google Play.