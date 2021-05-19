В Сараях из-за пожара в квартире эвакуировали пятерых жителей

Пожар произошел в среду, 19 мая, в 11:06. На улице Гагарина в Сараях сгорела квартира в двухэтажном жилом доме №5.

В Сараях из-за пожара в квартире эвакуировали пятерых жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в среду, 19 мая, в 11:06. На улице Гагарина в Сараях сгорела квартира в многоквартирном двухэтажном жилом доме №5. Здание кирпичное, с железобетонными перекрытиями и шиферной кровлей по деревянной обрешетке.

Пожар локализован на площади 42 квадратных метра. На тушение огня выезжали три пожарных автомобиля и шесть человек личного состава государственной противопожарной службы. Пожарные эвакуировали пять человек, в том числе двоих детей. Пострадавших нет.

Причины возгорания и ущерб уточняются.