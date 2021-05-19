В рязанской облдуме обсудили законопроект о тишине с общественниками

На расширенном заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления в среду, 19 мая, депутаты рассмотрели принятый в первом чтении законопроект, касающийся обеспечения тишины и покоя граждан на территории Рязанской области. В обсуждении приняли участие представители районных дум, уполномоченного по правам человека, общественной палаты, общественного совета при облдуме, региональных отделений общественных организаций: садоводов, пенсионеров, многодетных семей.

На расширенном заседании комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления в среду, 19 мая, депутаты рассмотрели принятый в первом чтении законопроект, касающийся обеспечения тишины и покоя граждан на территории Рязанской области. В обсуждении приняли участие представители районных дум, уполномоченного по правам человека, общественной палаты, общественного совета при облдуме, региональных отделений общественных организаций: садоводов, пенсионеров, многодетных семей.

​Председатель комитета Татьяна Панфилова подчеркнула, что нормативный акт разрабатывался в течение длительного времени, а необходимость его принятия сегодня продиктована обращениями рязанцев. Она напомнила, что данный вопрос поднимался на встрече губернатора с фракциями облдумы, что ускорило подготовку законопроекта в правительстве и поступление в региональный парламент.

«Проект закона о тишине мы приняли в первом чтении на заседании 29 апреля. Депутаты, учитывая социальную значимость законопроекта, решили вынести его на широкое обсуждение», — отметила она.

Начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин доложил, что проектом закона определены «периоды тишины», установлен перечень объектов, на которых обеспечивается тишина и перечень действий, которые считаются нарушением тишины. Также предусмотрена административная ответственность за нарушение покоя граждан. По его словам, правом на составление административных протоколов наделены должностные лица главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области, муниципальных образований и органов внутренних дел при передаче полномочий правительством региона этого права. В настоящее время из УМВД поступил проект соглашения, который сейчас находится на рассмотрении.

Все выступающие сошлись во мнении о необходимости регионального закона о тишине. Так, председатель общественного совета при Рязанской областной думе Станислав Сливин от имени всех членов Совета, представляющих различные общественные организации, высказался за его принятие.

«К нам также обращаются люди с жалобами на ремонтные работы, громкие звуки, особенно ночью, которые мешают нормально жить и от этого возникает диссонанс во взаимоотношениях с соседями. Безусловно, закон нужен. При этом должна быть четко продумана процедура контроля за его исполнение», — считает он.

Председатель региональной организации «Союз садоводов России» Александр Лукинский обратил внимание на то, что в законопроекте отражены интересы дачников.

«Сейчас многие проживают на территориях садовых и огородных товариществ: занимаются работами, выращивают урожай, но зачастую вынуждены страдать от шумных соседей, гуляющих в ночное время компаний молодежи. Порой на обращения дачников никто не реагирует. Чтобы исправить ситуацию и защитить права граждан, такой нормативный акт просто необходим», — сказал председатель.

С ним согласилась и председатель АНО «Союз многодетных семей России» Татьяна Кулаева. По ее мнению, установленные законом меры касаются всех граждан, но особенно важно, что в нем урегулированы «часы покоя» в дневное время, когда отдыхают дети.

«Соблюдение тишины — это вопрос культуры, нравственности и морали, и здесь потребуется серьезная разъяснительная работа. Важно, чтобы каждый человек знал про закон о тишине и соблюдал установленные в нем нормы», — добавила она.

Татьяна Панфилова подвела итоги обсуждения вопроса.

«Люди называли моменты, которые требуется учесть в законе. В окончательном чтении этот законопроект мы готовы рассмотреть в июне. До этого в него будут внесены все замечания и предложения», — резюмировала она.