В Рязанской области пять человек скончались от коронавируса

Об этом в среду, 19 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области пять человек скончались от коронавируса. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области выявлено 50 новых случаев заражений. Всего с начала пандемии зарегистрировано 28 663 случая. За сутки вылечились 55 рязанцев, всего выздоровели 27 148 человек. Всего от коронавируса в регионе умерли 496 человек.

В России за сутки зарегистрировали 7 920 случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели 4 965 676 человек. За сутки выздоровели 9 561 человек, всего — 4 581 787. Скончались 390 человек, всего — 116 965.