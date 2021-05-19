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В Рязанской области пять человек скончались от коронавируса
Об этом в среду, 19 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области пять человек скончались от коронавируса. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области выявлено 50 новых случаев заражений. Всего с начала пандемии зарегистрировано 28 663 случая. За сутки вылечились 55 рязанцев, всего выздоровели 27 148 человек. Всего от коронавируса в регионе умерли 496 человек.

В России за сутки зарегистрировали 7 920 случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели 4 965 676 человек. За сутки выздоровели 9 561 человек, всего — 4 581 787. Скончались 390 человек, всего — 116 965.