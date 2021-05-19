В Рязани задержали двоих «уклонистов» от армии

В отношении призывников возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 328 УК РФ.

В Рязани задержали двоих «уклонистов» от армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе взаимодействия с сотрудниками областного военкомата и следственного комитета рязанские полицейские задержали 22-летнего рязанца и 23-летнего жителя Мурмина, которые уклонялись от службы в армии, не имея законных оснований для освобождения. Мужчины уклонялись от прохождения военной службы с 6 апреля 2021 года и 3 сентября 2020 года соответственно.

В отношении призывников возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Рязанцам грозить до двух лет лишения свободы.