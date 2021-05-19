\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
22°
Чтв, 20
19°
Птн, 21
15°
ЦБ USD 73.68 -0.02 20/05
ЦБ EUR 90.1 0.19 20/05
Нал. USD 73.50 / 74.55 16:51
Нал. EUR 89.80 / 90.70 18:46
Новости
Публикации
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
2 часа назад
278
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
Вчера 14:29
5 711
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
17 мая 15:03
5 484
130 граммов опасности. Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рис...
Поскольку больше всего жалоб на состояние воздуха идет...
17 мая 12:49
3 923
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани депутаты обсудили усиление охраны школ
Начальник управления образования мэрии Дмитрий Филиппов сообщил, что в общеобразовательных учреждениях усилен пропускной режим. Он добавил, что во всех школах города есть металлоискатели и системы видеонаблюдения.

В среду, 19 мая, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции гордумы депутаты рассмотрели вопрос об усилении безопасности в школах Рязани.

Начальник управления образования мэрии Дмитрий Филиппов сообщил, что в общеобразовательных учреждениях усилен пропускной режим. Он добавил, что во всех школах города есть металлоискатели и системы видеонаблюдения.

Также Филиппов отметил, что муниципальные школы оборудованы кнопками экстренного вызова полиции. Их техническое состояние проверяется регулярно.

«Ежегодно проходит обслуживание технической системы видеонаблюдения и тревожных кнопок в школах. Средства выделенные на эти цели — 2,5 млн рублей из бюджета города», — рассказал начальник управления образования администрации города.

По его словам, ежегодно на обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений из бюджета города, областного бюджета и других источников выделяется 66,6 млн рублей.

«Для принятия исчерпывающих мер для усиления антитеррористической безопасности необходимы средства в размере около 30 млн рублей. Это установка дополнительных камер видеонаблюдения, ремонт ограждения, восстановление уличного освещения. Это предварительные расчеты и они не окончательные», — подчеркнул Дмитрий Филиппов.