В Рязани депутаты обсудили усиление охраны школ

Начальник управления образования мэрии Дмитрий Филиппов сообщил, что в общеобразовательных учреждениях усилен пропускной режим. Он добавил, что во всех школах города есть металлоискатели и системы видеонаблюдения.

В среду, 19 мая, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции гордумы депутаты рассмотрели вопрос об усилении безопасности в школах Рязани.

Начальник управления образования мэрии Дмитрий Филиппов сообщил, что в общеобразовательных учреждениях усилен пропускной режим. Он добавил, что во всех школах города есть металлоискатели и системы видеонаблюдения.

Также Филиппов отметил, что муниципальные школы оборудованы кнопками экстренного вызова полиции. Их техническое состояние проверяется регулярно.

«Ежегодно проходит обслуживание технической системы видеонаблюдения и тревожных кнопок в школах. Средства выделенные на эти цели — 2,5 млн рублей из бюджета города», — рассказал начальник управления образования администрации города.

По его словам, ежегодно на обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений из бюджета города, областного бюджета и других источников выделяется 66,6 млн рублей.

«Для принятия исчерпывающих мер для усиления антитеррористической безопасности необходимы средства в размере около 30 млн рублей. Это установка дополнительных камер видеонаблюдения, ремонт ограждения, восстановление уличного освещения. Это предварительные расчеты и они не окончательные», — подчеркнул Дмитрий Филиппов.