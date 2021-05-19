В Кремле прокомментировали слова Медведева об обязательной вакцинации

В повестке Кремля отсутствует вопроса об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 19 мая, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Песков заявил, что идею об изменении законодательства для того, чтобы обязать россиян делать прививки от коронавируса, не прорабатывают.

В повестке Кремля отсутствует вопроса об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 19 мая, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он заявил, что идею об изменении законодательства для того, чтобы обязать россиян делать прививки от коронавируса, не прорабатывают. «В предметном плане никаких действий… не выполняется», — сказал Песков.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации населения от коронавируса.