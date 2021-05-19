В конце мая пройдет полумарафон «Рязанский кремль 2021»
Электронная регистрация участников соревнований на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км открыта до 23:59 часов 29 мая
30 мая 2021 года в Рязани пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» и пятый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2021». Об этом сообщили в региональном минспорте. Забег начнется от дома №16 по улице Соборной.
Электронная регистрация участников соревнований на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км открыта до 23:59 часов 29 мая, зарегистрироваться можно по
Расписание соревнований 28 и 29 мая 2021 года
- с 10:00 до 17:00 — Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам на базе стадиона ЦСК (улица Спортивная, дом №19, кабинет 10)
30 мая 2021 года
- с 7:00 до 8:00 — Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам (улица Соборная, дом №16 (Театр юного зрителя)).
- 7:00 — Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения;
- 8:10 — Старт забега на дистанцию «Школьный забег» (1 000 метров);
- 8:30 — Старт детского забега «Метр с кепкой» (200 метров);
- 8:40 — Награждение победителей забегов на 1 000 метров и 200 метров;
- 8:50 — Открытие соревнований;
- 09:00 — Старт полумарафона (дистанция 21,1 км) и забегов на 10 км, 5 км;
- 13:00 — Награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве.