В конце мая пройдет полумарафон «Рязанский кремль 2021»

Электронная регистрация участников соревнований на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км открыта до 23:59 часов 29 мая

30 мая 2021 года в Рязани пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» и пятый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль 2021». Об этом сообщили в региональном минспорте. Забег начнется от дома №16 по улице Соборной.

Электронная регистрация участников соревнований на дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км открыта до 23:59 часов 29 мая, зарегистрироваться можно по ссылке . Участникам на дистанции 200 м и 1 км осуществляется можно зарегистрироваться по адресу электронной почты sport62@yandex.ru и по телефону (4912) 76-65-04 с указанием информации об участнике (ФИО, дата рождения, образовательное учреждение, ФИО родителя, телефон).

Расписание соревнований 28 и 29 мая 2021 года

с 10:00 до 17:00 — Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам на базе стадиона ЦСК (улица Спортивная, дом №19, кабинет 10)

​30 мая 2021 года