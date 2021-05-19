В четверг в Московском районе Рязани запретят парковку

В это время в Московском районе будут проходить мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства.

В четверг, 20 мая, в Московском районе Рязани запретят парковку. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 08:00 до 15:30 на улице Костычева от пересечения с улицей Крупской до пересечения с улицей Новаторов будет запрещена парковка автомобилей. В это время в Московском районе будут проходить мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства.

Администрация попросила рязанцев убрать транспортные средства и не парковать машины в указанный период времени.