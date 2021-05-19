В четверг на пяти рязанских улицах отключат холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

В четверг, 20 мая, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

переулок Баженова, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

улица Баженова, дома №№ 41, 41-а, 41-б;

улица Тимакова, дома №№ 3, 5, 7 (школа №67);

Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 48-а (детский сад №138), 50-а (детский сад №147);

улица Новоселов, дом №33.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.