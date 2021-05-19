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В Борках отремонтируют дорогу
В Борках отремонтируют дорогу. Об этом в среду, 19 мая, сообщила глава городской администрации Елена Сорокина во время встречи с активистами поселка.

В Борках отремонтируют дорогу. Об этом в среду, 19 мая, сообщила глава городской администрации Елена Сорокина во время встречи с активистами поселка.

Ремонт автомобильной дороги по 12-му району в Борках проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В планах отфрезеровать асфальтобетонное покрытие с проезжей части, выровнять верхний и нижний слой дороги, укрепить обочины щебнем, а также отремонтировать примыкания и съезды.

За проводимыми работами будет следить управление благоустройства. Мэр также призвала к этому присоединиться местных жителей.

По словам Елены Сорокиной, в планах ремонт всех дорог в Борках. Администрацией уже подготовлена вся необходимая проектная документация.