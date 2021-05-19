В Казани уволили полицейского, опубликовавшего допрос Ильназа Галявиева

Оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции №12 «Гвардейский» старший лейтенант Шарафеев Д. снял на видео первый допрос казанского стрелка. В приказе об увольнении говорится, что размещение ролика было несанкционировано.

В Казани уволили полицейского, опубликовавшего допрос Ильназа Галявиева. Об этом в среду, 19 мая, сообщает KazanFirst.

Снял на видео первый допрос казанского стрелка оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции №12 «Гвардейский» старший лейтенант Шарафеев Д.

В приказе о его увольнении говорится, что размещение ролика было несанкционировано. «В отношении Шарафеева было принято решение об увольнении за совершении поступка, порочащего честь сотрудника внутренних дел», — говорится в документе.

Этим же приказом переведен на нижестоящую должность начальник отдела ОП №12 «Гвардейский» Руслан Литфуллин.