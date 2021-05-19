Умер актер Чарльз Гродин

Актер известен по серии картин про сенбернара Бетховена, «Разбивающий сердца», «Женщина в красном», «Унижение», «Небеса могут подождать», «Кинг-Конг» 1976 года.

Скончался американский актер театра и кино Чарльз Гродин, известный по фильмам «Бетховен» и «Успеть до полуночи». Он умер в возрасте 86 лет от рака, сообщает ABC News .

У Гродина был рак мозга.

Актер известен по серии картин про сенбернара Бетховена, «Разбивающий сердца», «Женщина в красном», «Унижение», «Небеса могут подождать», «Кинг-Конг» 1976 года. Также он участвовал в постановках на Бродвее.