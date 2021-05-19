Скончался рязанский ученый Эмиль Лайкам

Лайкам изучал автоматизацию систем управления в «Сельхозтехнике», был директором ВНИИМС (Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по организации, экономике и технологии материально-технического снабжения сельского хозяйства), участвовал в Великой Отечественной войне.