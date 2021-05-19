Скончался рязанский ученый Эмиль Лайкам
Лайкам изучал автоматизацию систем управления в «Сельхозтехнике», был директором ВНИИМС (Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по организации, экономике и технологии материально-технического снабжения сельского хозяйства), участвовал в Великой Отечественной войне.
Скончался рязанский ученый Эмиль Лайкам. Об этом в среду, 19 мая, сообщают «Рязанские ведомости».
Лайкам изучал автоматизацию систем управления в «Сельхозтехнике», был директором ВНИИМС (Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт по организации, экономике и технологии материально-технического снабжения сельского хозяйства), участвовал в Великой Отечественной войне.
Совет ветеранов Железнодорожного района Рязани выразил соболезнования родным и близким.