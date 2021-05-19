Трое рязанцев открыли подпольное казино
Трое рязанцев открыли подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
Трое рязанцев открыли подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
По данным следствия, мужчины 1974, 1980 и 1981 годов рождения открыли подпольное казино в одном из домов по Заводскому проезду. В арендованное помещение они закупили мебель и аксессуары для азартных игр. Пройти в заведение можно было только определенному кругу лиц.
Нелегальное игорное заведение работало с июля по октябрь 2020 года. Полицейские пресекли деятельность нелегального казино.
Возбуждено уголовное дело.