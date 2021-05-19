Трое рязанцев открыли подпольное казино

Трое рязанцев открыли подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Трое рязанцев открыли подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По данным следствия, мужчины 1974, 1980 и 1981 годов рождения открыли подпольное казино в одном из домов по Заводскому проезду. В арендованное помещение они закупили мебель и аксессуары для азартных игр. Пройти в заведение можно было только определенному кругу лиц.

Нелегальное игорное заведение работало с июля по октябрь 2020 года. Полицейские пресекли деятельность нелегального казино.

Возбуждено уголовное дело.