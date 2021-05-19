Скончался бывший военком Рыбновского района Сергей Трубников

Трубников начал работать в структуре военного комиссариата Рязанской области с 2007 года. Служил военным комиссаром в Рязанском районе, потом заместителем военного комиссара Рязанской области, начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу.

Скончался бывший военком Рыбновского района Сергей Трубников. Об этом в среду, 19 мая, сообщают «Рязанские ведомости».

«Коллектив военного комиссариата Рязанской области выражает слова искреннего соболезнования родным и близким ветерана Вооруженных Сил в связи с безвременной его кончиной. Светлая память о Трубникове Сергее Владимировиче навсегда останется в сердцах его друзей, сослуживцев и товарищей», — говорится в сообщении.

Трубников начал работать в структуре военного комиссариата Рязанской области с 2007 года. Служил военным комиссаром в Рязанском районе, потом заместителем военного комиссара Рязанской области, начальником отдела подготовки и призыва граждан на военную службу. С 2019 работал военкомом Рыбновского района.