Юрист напомнила водителям о штрафах до 500 тысяч рублей

Водителям стоит быть внимательными, чтобы не пересечь на автомобиле зону особо охраняемых природных территорий.

Главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклеева предупредила водителей о штрафах, которые они могут получить этим летом. Об этом она рассказала в интервью порталу Autonews .

Эксперт отметила, что водителям стоит быть внимательными, чтобы не пересечь на автомобиле зону особо охраняемых природных территорий.

Она добавила, что при подъезде к таким зонам стоят ограждения и есть обозначения, что проезд запрещен. Тем не менее их отсутствие не означает, что можно попасть в охраняемую зону.

Куклева посоветовала проверить статус территории на публичной кадастровой карте перед поездкой.

К таким территориям относятся природные заповедники, государственные природные заказники, национальные парки, природные парки, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады.

Штрафы могут достигать 1,5-5 тысячи рублей для физических лиц, и от 50 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических.

Также Водный кодекс запрещает передвигаться на автомобилях по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по абсолютно любым не асфальтированным дорогам. Штрафы за нарушения могут достигать 4,5 тысяи рублей для физлиц, для должностных — 8-12 тысяч, а юридические лица заплатят за нарушение 200-400 тысяч рублей.

Согласно Водному кодексу, границы водоохранных зон зависят от типа водоема и его размеров. К водоемам возле лесного массива запрещено проезжать.

Если протяженность водоема более 50 км, то к нему нельзя подъезжать ближе 200 м, к реке до 10 км — ближе 50 м. Если речь идет о море, то расстояние увеличивается до 500 м.