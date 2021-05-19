Семь миллионов россиян не могут выехать из страны из-за долгов

Общее число граждан с долгами в России — 18,9 млн. Большинство из них имеют кредит в банке и заем в микрофинансовых организациях.

Семь миллионов россиян не могут выехать из страны из-за долгов. Об этом пишут «Известия».

По данным Федеральной службы судебных приставов число невыездных россиян в апреле 2020 года составляло 6,5 млн, а в 2019 году — 6,1 млн.

Общее число граждан с долгами в России — 18,9 млн. 90-95 процентов невыездных — это клиенты банков, имеющие одновременно кредит и заем в микрофинансовых организациях.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, большая часть должников не платит по кредитам по причине трудного финансового положения.