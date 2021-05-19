Рязанская НПК высадила на двух площадках города саженцы липы, рябины и дуба

Акция, организованная Рязанской НПК, стала третьей в году. В мае на пяти площадках посадили 300 молодых деревьев. Всего нефтяники планируют посадить в Рязани более 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы.

В среду, 19 мая, сотрудники Рязанская нефтеперерабатывающая компании, дочернего общества НК «Роснефть», высадили саженцы деревьев еще на двух площадках города — в центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) и на улице Черновицкой. В акции поучаствовали работники предприятия, которые ранее посадили Ильиной дубраве в ЦПКиО 30 молодых дубов, а на Севастопольской аллее на улице Черновицкой — 40 молодых лип и 10 рябин.

Акция, организованная Рязанской НПК, стала третьей в году. В мае на пяти площадках посадили 300 молодых деревьев. Всего нефтяники планируют посадить в Рязани более 500 саженцев дуба, ели, сосны и липы.

«Мы продолжаем реализовывать экологические инициативы, — сказал генеральный директор АО „РНПК“ Сергей Михайлов. — Сегодня высаживаем саженцы молодых деревьев. Посадить дерево — это благое дело на многие годы вперед. Если учесть, что, к примеру, дуб дает прирост 7-10 см в год, то деревья, посаженные нашим предприятием, будут служить, приносить пользу и радовать нас, детей наших детей и следующие поколения рязанцев». В компании отметили, что неотъемлемой частью корпоративной культуры является сохранение окружающей среды для будущих поколений .

Инициативу реализуют в рамках экологической акции «Зеленая весна». Работники завода уже участвовали в четырех субботниках на разных площадках города — в Новопавловской роще, в Южном промузле, в поселке Турлатово и на улице Весенней. На этой неделе пройдет масштабный субботник на территории областной клинической больницы.

Ранее завод высадил 100 саженцев дуба в деревне Турлатово по просьбе ее жителей, 100 саженцев липы, рябины и дуба в Комсомольском парке на улице Новаторов и на бульваре Победы по Московском районе. РНПК продолжит озеленять город, а также работать со школьниками и студентам на тему экологии, поддерживать Окский природный биосферный заповедник.