Рязанцам напомнили правила электробезопасности

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правил безопасного поведения во время летнего отдыха.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правил безопасного поведения во время летнего отдыха.

«Неосторожные действия вблизи энергообъектов могут привести к получению ожогов, параличу жизненно важных органов и, к сожалению, смерти. Взрослым необходимо соблюдать правила обращения с электричеством и научить этому детей и подростков», — рассказали в компании.

Специалисты напомнили правила электробезопасности:

Нельзя использовать поврежденные электроприборы, розетки, выключатели, удлинители, дотрагиваться до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с поврежденной изоляцией.

Перед заменой перегоревшей лампочки нужно выключить автомат в щитке. Нельзя ремонтировать бытовые приборы, которые включены в сеть.

Вынимать вилку из розетки нужно, удерживая ее за корпус, за шнур тянуть нельзя.

Нельзя оставлять электронагревательные приборы включенными в сеть без присмотра на длительное время.

Запрещено дотрагиваться мокрыми руками до включенных осветительных приборов.

Нельзя подходить к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, выходите из опасного участка шагами без отрыва ступней ног от земли и без разрыва между стопами. Особую осторожность следует соблюдать во время грозы, порывистого ветра или любой другой сильной непогоды.

Нельзя набрасывать на провода различные предметы, разбивать изоляторы, прикасаться к опорам линий электропередачи, приближаться к трансформаторным подстанциям, электрощитам и пытаться открыть их.

Запрещено устанавливать туристические палатки, жечь костры, удить рыбу, проводить спортивные состязания, устраивать игры и увеселительные мероприятия, запускать воздушных змеев, заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом и т. п. вблизи энергообъектов.

вблизи энергообъектов. Смертельно опасно делать сэлфи, фотографироваться вблизи энергообъектов. Электричество может убить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом.

Информацию о том, как уберечься от электротравм также можно найти на сайте компании «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям».

Обо всех отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов нужно сообщать по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.