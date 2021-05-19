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Рязанцам напомнили правила электробезопасности
Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правил безопасного поведения во время летнего отдыха.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напомнили жителям региона о необходимости соблюдать правил безопасного поведения во время летнего отдыха.

«Неосторожные действия вблизи энергообъектов могут привести к получению ожогов, параличу жизненно важных органов и, к сожалению, смерти. Взрослым необходимо соблюдать правила обращения с электричеством и научить этому детей и подростков», — рассказали в компании.

Специалисты напомнили правила электробезопасности:

  • Нельзя использовать поврежденные электроприборы, розетки, выключатели, удлинители, дотрагиваться до оголенных проводов и включенных в сеть приборов с поврежденной изоляцией.
  • Перед заменой перегоревшей лампочки нужно выключить автомат в щитке. Нельзя ремонтировать бытовые приборы, которые включены в сеть.
  • Вынимать вилку из розетки нужно, удерживая ее за корпус, за шнур тянуть нельзя.
  • Нельзя оставлять электронагревательные приборы включенными в сеть без присмотра на длительное время.
  • Запрещено дотрагиваться мокрыми руками до включенных осветительных приборов.
  • Нельзя подходить к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, выходите из опасного участка шагами без отрыва ступней ног от земли и без разрыва между стопами. Особую осторожность следует соблюдать во время грозы, порывистого ветра или любой другой сильной непогоды.
  • Нельзя набрасывать на провода различные предметы, разбивать изоляторы, прикасаться к опорам линий электропередачи, приближаться к трансформаторным подстанциям, электрощитам и пытаться открыть их.
  • Запрещено устанавливать туристические палатки, жечь костры, удить рыбу, проводить спортивные состязания, устраивать игры и увеселительные мероприятия, запускать воздушных змеев, заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом и т. п. вблизи энергообъектов.
  • Смертельно опасно делать сэлфи, фотографироваться вблизи энергообъектов. Электричество может убить даже при отсутствии контакта тела человека с проводом.

Информацию о том, как уберечься от электротравм также можно найти на сайте компании «Россети Центр и Приволжье» www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям».

Обо всех отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов нужно сообщать по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.