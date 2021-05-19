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«Рязаньгоргаз» завершил реконструкцию газопроводов, снабжающих два микрорайона города
По словам специалистов, новые современные сети повысят надежность газоснабжения жителей, а также коммунально-бытовых, социальных объектов, промышленных предприятий, расположенных в Дашково-Песочне и Кальном.

Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили работы по выносу газопроводов среднего давления из зоны реконструкции автомобильной дороги в районе Касимовского шоссе, улиц Тимуровцев и Советской армии.

По словам специалистов, новые современные сети повысят надежность газоснабжения жителей, а также коммунально-бытовых, социальных объектов, промышленных предприятий, расположенных в Дашково-Песочне и Кальном.

При врезке проложенных газопроводов в действующую газораспределительную сеть на короткое время отключали минимальное число потребителей. «Реконструкция газопроводов в районе строительства транспортной развязки не только позволила беспрепятственно расширить дорожное полотно, но и повысить надежность газоснабжения самого крупного городского микрорайона и перспективной застройки», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.