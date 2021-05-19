Россияне смогут получить прописку в электронном формате

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Россияне смогут получить прописку в электронном формате. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правительство России упростило процедуру получения регистрации по месту жительства и места пребывания. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

С 1 июля 2022 года россияне смогут получить прописку в электронном формате, подав заявление через портал госуслуг. После обработки заявления необходимо будет поставить отметку о регистрации в паспорте.

Временную регистрацию можно будет полностью дистанционно — свидетельство о регистрации заявитель сможет получить по почте.

В правительстве рассчитывают, что новые правила сделают регистрационные услуги для граждан более удобными и менее затратными по времени.