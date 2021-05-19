Путин наградил рязанца за спасение родных от психбольного, который пытался их сжечь

Случай произошел в прошлом году. Пьяный мужчина облил подростка бензином и поджег его одежду.

Президент Владимир Путин наградил Руслана Фетисова из Рязанской области, который спас родных от психически больного человека, пытавшегося их сжечь. Об этом пишет « Российская газета ».

Рязанец получил медаль за спасение людей.

Случай произошел в прошлом году. Пьяный мужчина облил подростка бензином и поджег его одежду. Его брат, Руслан Фетисов, и их родители выбежали на помощь.

Злоумышленник несколько раз ударил отца, а также облил бензином и поджег одежду матери. Фетисов также пострадал: он получил ожоги.

Экспертиза показала, что мужчина невменяем. Его направили на лечение в психбольницу.