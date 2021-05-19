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Путин наградил рязанца за спасение родных от психбольного, который пытался их сжечь
Случай произошел в прошлом году. Пьяный мужчина облил подростка бензином и поджег его одежду.

Президент Владимир Путин наградил Руслана Фетисова из Рязанской области, который спас родных от психически больного человека, пытавшегося их сжечь. Об этом пишет «Российская газета».

Рязанец получил медаль за спасение людей.

Случай произошел в прошлом году. Пьяный мужчина облил подростка бензином и поджег его одежду. Его брат, Руслан Фетисов, и их родители выбежали на помощь.

Злоумышленник несколько раз ударил отца, а также облил бензином и поджег одежду матери. Фетисов также пострадал: он получил ожоги.

Экспертиза показала, что мужчина невменяем. Его направили на лечение в психбольницу.