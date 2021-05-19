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В Рязани более двух тысяч человек получат компенсацию за путевки в детские лагеря
По словам начальника управления образования администрации города Дмитрия Филиппова, более двух тысяч граждан, купившие путевки самостоятельно, получат компенсацию.

В Рязани в текущем году выделят 723 путевки в детские лагеря на бюджетной основе. Об этом стало известно в среду, 19 мая, на заседании комитета по социальным вопросам.

По словам начальника управления образования администрации города Дмитрия Филиппова, более двух тысяч граждан, купившие путевки самостоятельно, получат компенсацию.

Летом на базе 63 образовательных организаций будут работать 64 лагеря с дневным пребыванием, в том числе один лагерь труда и отдыха.

В них смогут отдохнуть почти три тысячи школьников. В муниципальных лагерях запланирован отдых 46 детей из малообеспеченных семей и 42 ребенка из семей, находящихся в социально опасном положении.

Дмитрий Филиппов отметил, что в летний период будут работать муниципальные лагеря «Сказка» и «Смета». На оздоровительную кампанию в них из бюджета города выделили 2,6 млн рублей.