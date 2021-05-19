\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
22°
Чтв, 20
19°
Птн, 21
15°
ЦБ USD 73.68 -0.02 20/05
ЦБ EUR 90.1 0.19 20/05
Нал. USD 73.50 / 74.55 16:51
Нал. EUR 89.80 / 90.70 18:46
Новости
Публикации
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
2 часа назад
278
Список пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях
Ко всем официальным пляжам власти обеспечивают курсиров...
Вчера 14:29
5 704
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
17 мая 15:03
5 484
130 граммов опасности. Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рис...
Поскольку больше всего жалоб на состояние воздуха идет...
17 мая 12:49
3 923
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Появились подробности об утонувшем в Шиловском районе подростке
Молодой человек 2004 года рождения утонул на озере в селе Инякино во вторник, 18 мая.

Появились подробности об утонувшем в Шиловском районе подростке. Об этом пишет ИД «Пресса».

Замначальника шиловского МО МВД подполковник Андрей Локотков сообщил, что погибший юноша родом из Касимовского района. Он учился в Шиловском агротехнологическом техникуме.

Локотков отметил, что по данному происшествию проводится проверка, назначены специальные экспертизы.

Молодой человек 2004 года рождения утонул на озере в селе Инякино во вторник, 18 мая.

Ранее появился список официальных пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях. Их открытие запланировано на 1 июня.