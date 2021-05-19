Появились подробности об утонувшем в Шиловском районе подростке

Молодой человек 2004 года рождения утонул на озере в селе Инякино во вторник, 18 мая.

Появились подробности об утонувшем в Шиловском районе подростке. Об этом пишет ИД «Пресса».

Замначальника шиловского МО МВД подполковник Андрей Локотков сообщил, что погибший юноша родом из Касимовского района. Он учился в Шиловском агротехнологическом техникуме.

Локотков отметил, что по данному происшествию проводится проверка, назначены специальные экспертизы.

Молодой человек 2004 года рождения утонул на озере в селе Инякино во вторник, 18 мая.

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